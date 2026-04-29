Diputados señalan responsables por caso “Pista Oscura”

El informe final aprobado por la Comisión Especial de Infraestructura de la Asamblea Legislativa sobre la rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, conocido como “Pista Oscura” señala responsabilidades políticas y administrativas de altos jerarcas del Poder Ejecutivo y de la institucionalidad encargada de la atención de emergencias.

La investigación legislativa apunta a posibles delitos por parte de los exministros de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador y Mauricio Batalla; el presidente de la República, Rodrigo Chaves, así como jerarcas y funcionarios de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Dirección General de Aviación Civil.

El informe fue aprobado por mayoría en la Comisión de Infraestructura con el voto favorable del diputado liberacionista Francisco Nicolás, los legisladores de la Unidad Social Cristiana Alejandro Pacheco y Carlos Felipe García, así como del frenteamplista Antonio Ortega, mientras que los votos en contra fueron del oficialista Daniel Vargas, la diputada Carolina Delgado y Yonder Salas, de Nueva República.

La Comisión concluyó que se utilizó de forma irregular una declaratoria de emergencia para habilitar una contratación excepcional, por lo que el informe advierte que “no se acreditó de forma suficiente el nexo de causalidad entre los efectos de la tormenta tropical Bonnie y las condiciones estructurales de la pista”, y que el deterioro era “preexistente, conocido y documentado con anterioridad”.

Aun así, la inclusión tardía del cantón de Liberia permitió contratar sin controles ordinarios, ya que “las contrataciones pudieron hacerse sin los controles y apelaciones de la Contraloría General de la República”. El diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, señaló que esta investigación demuestra que “existió una desviación de $39,9 millones mediante el uso irregular de una declaratoria de emergencia que permitió simplificar trámites y evitar los respectivos controles”, afirmó. El informe identifica además posibles delitos como tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos; mismo que ahora deberá ser votado por la Asamblea Legislativa entrante para ser enviado al Ministerio Público.