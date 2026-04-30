Diputados salientes se quedan con celulares del Congreso

Los diputados salientes de la Asamblea Legislativa no harán entrega de los dispositivos celulares que el Congreso les entregó para el desempeño de sus funciones.

Así consta en una circular firmada por la gerente general de la Asamblea Legislativa, Karla Granados, en la que se señala a los legisladores que no es necesario que devuelvan los dispositivos.

“La Gerencia General se permite aclararles que no es necesario hacer la devolución de los aparatos celulares que fueron otorgados por la administración”, dice parte de la circular en poder de Grupo Extra.

La medida se ampara en un acuerdo tomado por el Directorio Legislativo el 11 de diciembre de 2024, en el que declaró los celulares como bienes consumibles “al ser adquiridos dentro de un plan de servicios de telefonía de esta categoría”.

Desde 2014, la administración del Congreso entrega a los diputados celulares nuevos con un plan incluido. Según reportes periodísticos previos, ellos escogen los de mayor valor que vienen con un plan que dura dos años. Hasta antes del cambio en la norma, los legisladores estaban obligados a entregar los dispositivos al concluir el período legislativo.

Este medio intentó obtener una declaración de Granados al respecto, pero no fue posible, aunque su despacho confirmó la autenticidad de la circular girada a los diputados salientes.

La medida generó comentarios encontrados entre los legisladores consultados por este medio. Mientras algunos aseguran que dejarles el aparato es correcto, otros consideran que no debería darse ese beneficio.

Nueve diputados sin beneficio

En el actual período constitucional, solamente nueve diputados no aceptaron el beneficio. Entre ellos están la diputada oficialista Pilar Cisneros; los frenteamplistas Ariel Robles y Sofía Guillén; el presidente del Congreso, Rodrigo Arias; la liberacionista Andrea Álvarez; y el socialcristiano Carlos Felipe García Molina, entre otros.

“La tecnología tiene una depreciación muy alta y son equipos que van siendo obsoletos. Pero más allá, lo grave es que los equipos que se olvidan se destruyen. Son equipos que van a ser totalmente destruidos y no tienen ningún otro uso”, dijo el diputado independiente Gilbert Jiménez. A la vez, aseguró que siempre queda algún tipo de información de los diputados que conllevaría riesgos.

Cisneros, por su parte, aseguró que es mejor dejarles los dispositivos a los diputados a que queden en desuso en el Congreso, aunque señaló que no se le debería dar este beneficio a ningún legislador.

“Mi posición es que la Asamblea no tiene por qué darle celular a nadie. Todo mundo tiene su celular, todo mundo debería pagar su celular y los diputados tienen un salario de cuatro millones de colones para que paguen sus celulares (…) Nunca lo he entendido, no sé cuál es el propósito”, dijo Cisneros.

Una opinión similar tuvo Robles, quien aseveró que renunció a varios de los beneficios que el Congreso otorga.

“Yo renuncié al uso de la gasolina, no hice viajes al extranjero (…) nunca usé fondos de esta Asamblea Legislativa. A mí me parece que uno a la política no viene a gozar de ese tipo de privilegios. Mi costumbre política siempre ha sido trabajar”, dijo Robles.

A la vez, aseguró que, si no hubiera sido necesario, habría renunciado incluso a las dietas que el Congreso les entrega a los legisladores. Desde 2020 se mantenía una discusión legal para que los diputados pudieran conservar el teléfono celular asignado una vez concluido su período constitucional. Entre 2023 y 2024, la diputada socialcristiana María Marta Carballo planteó en varias sesiones que cada legislador pudiera adquirir el aparato, previo avalúo de la Administración.

No obstante, un criterio emitido el 22 de setiembre de 2023 por el Departamento Legal del Congreso señaló que no es posible vender los celulares a los diputados. Por mes, la Asamblea paga por los planes al menos ¢2,7 millones. En el pasado período constitucional 2018-2022 se gastaron casi ¢60 millones en la compra de los planes con teléfono.

Gilbert Jiménez Diputado independiente

“La responsabilidad del dispositivo queda en el diputado y así el día de mañana la Asamblea Legislativa no se responsabilice sobre situaciones que por A o por B puedan suceder”.