El Plenario Legislativo aprobó la posibilidad de realizar allanamientos a cualquier hora y día de la semana, incluyendo días feriados.

Esto tras resellar, con el voto de 43 diputados, el veto presidencial. Los congresistas aceptaron las medidas solicitadas por el Ejecutivo.

Esta decisón promete ser una herramienta clave para las autoridades judiciales, establece plazos claros para la emisión de resoluciones por parte de los jueces una vez presentada la solicitud de allanamiento.

En los casos de tramitación ordinaria, el plazo máximo para resolver será de hasta tres días naturales. Sin embargo, para los procesos con declaratoria de procedimiento especial de criminalidad organizada o tramitación compleja, el plazo máximo de resolución se extiende a cinco días naturales.

El diputado oficialista, Jorge Rojas López, se mostró a favor de las modificaciones planteadas por el gobierno, señalando que la nueva redacción “fortalece la norma”.

Por su parte, la diputada Monserrat Ruiz, proponente del proyecto de ley, celebró este avance, destacando que se logró impulsar la autorización para los allanamientos después de 79 días sin que el proyecto pudiera ser convocado en sesiones extraordinarias.