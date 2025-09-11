Diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una moción presentada por Nueva República para reconocer formalmente al “Cartel de los Soles” como una organización terrorista.

La moción presentada por los legisladores busca salvaguardar los intereses nacionales y regionales de Costa Rica, que se ve altamente afectada por las rutas del narcotráfico y la violencia asociada.

En detalle:

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos identificó al “Cartel de los Soles” como un grupo terrorista con sede en Venezuela, presuntamente dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen.

Según la OFAC, esta organización proporciona apoyo material a grupos como el “Tren de Aragua” y el “Cartel de Sinaloa“.

Diversos países de la región, como Ecuador, Paraguay, República Dominicana, Honduras, Perú y Argentina, ya han declarado al “Cartel de los Soles” como organización terrorista o tienen iniciativas en esa dirección.

Decisión de la Asamblea:

La Asamblea Legislativa acordó reconocer al Cartel de los Soles como una amenaza externa a la seguridad nacional de Costa Rica y a la estabilidad democrática regional.

Exhorta al Poder Ejecutivo , a través de instituciones como el Ministerio de Seguridad Pública, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Ministerio Público, a tomar acciones necesarias y pertinentes para: Identificar, investigar y perseguir cualquier actividad o vínculo del Cartel en territorio costarricense. Inmovilizar y decomisar fondos y activos relacionados con la organización, conforme a la Ley N.º 8204. Fortalecer la cooperación internacional con países aliados y organismos multilaterales. Implementar medidas preventivas y represivas para evitar que el Cartel utilice el sistema financiero o el territorio costarricense para sus actividades ilícitas. Aplicar las sanciones correspondientes a quienes colaboren o faciliten sus actividades.

Asimismo, manifiesta su respaldo a los esfuerzos de los Gobiernos de Estados Unidos y Francia en el sur del Caribe para impedir las operaciones del Cartel.

