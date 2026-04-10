Diputados recomiendan investigar a dos legisladores electos  

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Los diputados en la Comisión de Ingreso y Gasto Público recomendaron al Ministerio Público investigar a los diputados electos Stephan Brunner y Yara Jiménez por el caso de la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional.

En el caso de Brunner, se mencionan los delitos de abuso, usurpación de autoridad y prevaricato. “El procedimiento administrativo disciplinario y la resolución dictada por Stephan Brunner vulneró los derechos constitucionales de los señores directivos, al violentar el debido proceso”, indicaron los legisladores en el informe del expediente 25.156.

Agregan que lo presenciado fue “absolutamente nulo y contrario a derecho”, lo que quedo ratificado por la sentencia de la Sala Constitucional, la cual ordenó la restitución de los directivos.

Mientras que, para Jiménez, que ejercía el cargo de secretaria del Consejo de Gobierno, y Francisco Gamboa, vicepresidente electo de la República, se recomiendan los delitos de trafico de influencias.

“En el presente caso a través del señor Gamboa y la señora Jiménez, se recomendó al Consejo de Gobierno el nombramiento de los miembros para la Junta Directiva provisional del Banco Nacional; la mayoría sin cumplir requisitos de idoneidad para el cargo, lo que puede constituir el delito de tráfico de influencias”, cita el documento.

Con respecto a Maximiliano Alvarado, que fue nombrado presidente de la junta directiva del 28 de mayo al 10 de octubre del 2025, se le mencionan los delitos de perjurio y falso testimonio.

“El señor Alvarado mintió bajo fe de juramento ante la Comisión, al asegurar que nunca había sido cuestionado por su gestión como gerente en el Banco Crédito Agrícola de Cartago y que no existía la intención de despedir a la gerente general del Banco Nacional, la señora Rosaysella Ulloa Villalobos”, explican los legisladores.