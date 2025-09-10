Varios diputados de la Comisión de Hacendarios, encargados de revisar el proyecto del presupuesto para el 2026, reclamaron ante el Ministerio de la Presidencia los recortes en organismos policiales como el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Unidad Especializada de Intervención (UEI).

De acuerdo con la diputada Paulina Ramírez, al ICD se le recortó ¢38 millones, mientras que en el caso de la UEI la reducción fue de ¢18 millones.

“A primera vista, pareciera que son recortes menores, pero sinceramente en una situación como en la que hoy nos encontramos requerimos de fortalecer áreas concretas como estas. Esto podría afectar la capacidad operativa de estos cuerpos especializados que requieren de capacitación continua y son clave para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la protección de la seguridad nacional”, señaló la legisladora liberacionista.

Jorge Rodríguez Bogle, ministro de la cartera, explicó que las entidades han indicado que los recursos que se les asignaron son suficientes para su operación y que se está realizando un esfuerzo por optimizar los recursos.

“Hay un esfuerzo por mejorar la gestión y la reducción de recursos en aquellos aspectos en que siendo importantes podrían no ser esenciales. Si bien en términos porcentuales puede parecer una cantidad importante, hay que recordar que, por ejemplo, la capacitación de estos dos órganos especializados es producto de convenios e inclusive con gobiernos amigos. Lo que tiene que ver con inteligencia y seguridad o atención y combate al narcotráfico”, agregó.

Por parte de Sonia Rojas, del Partido Liberación Nacional, mencionó que en el país se consume, durante 2024 y 2025, cerca de 15 mil toneladas de marihuana y 27 toneladas de cocaína.

Además, de acuerdo con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la atención a personas menores de edad paso de 3.800 en el 2019 a 7.300 en el 2024.

“Puntarenas y Limón son las provincias que registran la mayor cantidad de tráfico en incautaciones, incluyendo la destrucción de plantaciones en territorios indígenas como en Talamanca. Hay una reducción de ¢40 millones en transferencias del ICD a fundaciones. Si tenemos informes que nos están diciendo que el aumento del consumo de drogas en los jóvenes y en estas provincias ha aumentado, ¿qué justifica la reducción?”, cuestionó Rojas.

Rodríguez Bogle respondió que los recursos a fundaciones se redistribuyen conforme los proyectos con las mismas van terminando. Además, destacó el trabajo coordinado con otros ministerios.

“Muchas veces las entidades privadas tienen algunas limitaciones para gestionar los recursos, entonces a veces los plazos no son suficientes. Ahora, la idea es que se pueda hacer un esfuerzo coordinado y articulado entre las instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Cultura ha venido haciendo esfuerzos de prevención muy importantes que se acompañan de los esfuerzos de prevención de otras entidades”, comentó el ministro.

En total, el Ministerio de la Presidencia cuenta con un presupuesto de ¢11.755 millones que se reparte entre el ICD, la UEI, la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y la Administración Superior, donde se encuentra el Consejo de Gobierno.

En gastos de capital, el ICD cuenta con más de ¢1.000 millones para alquileres de edificios, limpieza, seguridad, bodegaje de documentos y conservación de bienes decomisados.

Desglose