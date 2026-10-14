Diputados recibirán a Patricia Solano por proceso de reelección

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

La Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa fijó las fechas para recibir a tres magistrados que buscan ser reelectos en sus cargos.

La primera audiencia será el 19 de octubre, cuando comparezca Patricia Solano Castro ante los diputados que integran el órgano legislativo.

Posteriormente, el 21 de octubre, será recibido Jorge Olaso Álvarez, mientras que Roxana Chacón Artavia acudirá ante la comisión el 28 de octubre.

Los tres magistrados serán entrevistados como parte del proceso legislativo previo a que el Congreso decida sobre sus respectivas reelecciones.