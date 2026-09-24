Diputados reciben sobres “confidenciales” por denuncias de violencia política

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Durante la sesión del Plenario de este jueves, la Gerencia General de la Asamblea Legislativa entregó a cada diputado un sobre con documentación identificada como “confidencial”.

Grupo Extra conoció que el contenido estaría relacionado con denuncias por presunta violencia política que involucran al diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, y a la legisladora de Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles.

En el caso de Dobles, la denuncia habría sido presentada por la diputada oficialista Marta Esquivel, según indicaron las fuentes consultadas.

Diputada Claudia Dobles. Foto: Archivo.

Esquivel había anunciado anteriormente su intención de denunciar a Dobles por presunta violencia política, a raíz de declaraciones de la legisladora de CAC relacionadas con la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez.

El anuncio se produjo después de una polémica ocurrida en el Congreso, cuando el diputado Edgardo Araya señaló que la presidenta de la República, Laura Fernández, “se hace la tontita”.

Diputado José Miguel Villalobos. Foto: Mauricio Aguilar.

De momento, no ha trascendido oficialmente el contenido completo de los documentos entregados a los legisladores ni los detalles de las denuncias incluidas en los sobres.

La entrega se realizó directamente a los diputados durante la sesión legislativa y bajo carácter confidencial.