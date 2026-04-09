Diputados reciben credenciales y TSE reitera necesidad de reforma electoral

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

En medio de un llamado a respetar la pluralidad y a impulsar reformas electorales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entregó las credenciales a los diputados electos que asumirán sus funciones el próximo 1 de mayo.

Este acto marca el fin del proceso electoral 2026 y la titular del TSE, Eugenia Zamora, llamó los legisladores a respetar la pluralidad política del país, a través del diálogo con otros diputados. A la vez, destacó el desempeño del Tribunal en las elecciones nacionales.

“Señoras y señores diputados electos, por favor tómenlo en cuenta a la hora de valorar reformas electorales en el cuatrienio que inicia, especialmente aquellas que con absoluto rigor técnico planteamos ante la Asamblea Legislativa en 2023 y que aún están pendientes de decisión”, dijo Zamora.

Las reformas presentadas por el TSE en marzo de 2023 contemplan el acceso a financiamiento de los partidos políticos, representatividad de los partidos y la ley para regular las nuevas formas de propaganda.

Congresistas exponen prioridades

Diputados electos consultados por Grupo Extra aseguraron que tienen la expectativa de que la nueva Asamblea Legislativa aborde y agilice proyectos de interés para el país, relacionados con temas de seguridad, jornadas laborales y transparencia.

Nogui Acosta, futuro jefe de fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), aseveró que, si bien se necesita dialogar, es necesario tener “resoluciones”.

“Lo que necesitamos son resoluciones y por eso tenemos 31 diputados que nos van a dar la oportunidad de resolver. Me parece que las conversaciones y el proceso legislativo siempre demandan una negociación, pero creo que resolver también es un tema importante. No podemos seguir discutiendo y discutiendo”, comentó Acosta.

Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, aseveró que algunos proyectos legislativos que posiblemente estén en discusión durante el próximo período legislativo (como las jornadas 4×3 y el de minería en Crucitas) ya cuentan con criterios previos desde la campaña electoral. No obstante, refirió que confía en que las fracciones podrán dialogar.

“Siempre hemos creído en el diálogo. Yo estoy optimista de que esta Asamblea Legislativa muestre trabajo y diálogo respetuoso”, indicó Dobles.

Por su parte, Antonio Trejos, del partido Frente Amplio (FA), señaló que su fracción tendrá como prioridad el respeto de los derechos de los costarricenses.

“Nuestra prioridad y lucha será la constitución de acuerdos, diálogos, consensos y no permitir ni un solo retroceso en los derechos fundamentales de los costarricenses y la defensa de nuestra democracia”, señaló Trejos.

El plenario legislativo se conformará por 5 fracciones. De estas, el PPSO contará con 31 diputados, PLN con 17, FA 7 y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana tendrán 1 legislatura cada uno.

Directorio provisional conformado

Luego de la acreditación, se informó la conformación el Directorio Provisional del Poder Legislativo para la sesión del próximo 1 de mayo, que está conformado por las 6 diputaciones de mayor edad que hayan resultado electas a la cabeza de sus respectivas papeletas, tal como lo establece el artículo 15 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

El directorio se conformará por cuatro legisladores del PPSO y dos del PLN. La presidencia recaerá en Ronald Campos, del PLN; la vicepresidencia en Janice Sandí del PLN.

La Primera Secretaría estará a cargo de José Miguel Villalobos, del PPSO; la segunda secretaria por María Eugenia Román (PPSO); la Primera Prosecretaría por Marta Esquivel (PPSO) y la Segunda Prosecretaría por Nogui Acosta (PPSO)

Durante la ceremonia, el TSE devolvió el mando de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito al Poder Ejecutivo. Desde el 1 de octubre del año pasado, el TSE asumió el mandato de las fuerzas policiales según lo establece la Constitución de cara a las elecciones.

Álvaro Ramírez Diputado del PLN “Tenemos la esperanza de que podamos llevar a la Asamblea Legislativa las ofertas electorales que se hicieron en campaña”.

Abril Gordienko Diputada del PUSC “Aunque el oficialismo tenga mayoría, creo que la democracia se robustece con el diálogo”.