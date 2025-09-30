Los diputados de la Asamblea Legislativa rechazaron la Ley de Eurobonos con 24 votos a favor y 18 en contra en el Plenario, lo que generó reacción en la oficialista Pilar Cisneros.

La congresista dijo que ahora el Gobierno deberá buscar ₡1.000 millones en el mercado local “a intereses carísimos y a plazos cortos”.

Cisneros enfatizó en que esta decisión de los legisladores afectará en el aumento de la cuota de “su casa, de su carro, la cuota de su pequeño emprendimiento”.

“¿Por qué lo hacen? Por pura politiquería. No hay ni una sola razón para regalarle ₡70 mil millones de más a los grandes banqueros”, señaló Pilar.

En el video compartido por la propia diputada recrimina el accionar de los congresistas y finalizó con la frase que “no somos capaces de legislar en favor de la patria”.