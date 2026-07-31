Diputados reaccionan a denuncia de “golpe de Estado” anunciado por la Presidenta

Los diputados del bloque opositor de la Asamblea Legislativa reaccionaron a las declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, en lo que calificó como un golpe de Estado por parte del Poder Judicial hacia la Asamblea Legislativa.

Diputados del Frente Amplio (FA), Partido Liberación Nacional (PLN), Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dieron sus versiones de los hechos.

En el caso del diputado José María Villalta (FA), dijo que es el Gobierno el que ha intentado paralizar el Poder Judicial.

A su vez, el congresista Álvaro Ramírez (PLN), mencionó que desde su fracción se rechazan las “peligrosas e irresponsables” declaraciones dadas por Gobierno.

Claudia Dobles del CAC indicó que las declaraciones de Laura Fernández y de la bancada de Pueblo Soberano son “preocupantes”.

Y por último, Abril Gordienko del PUSC envió un video indicando que son inadmisibles las declaraciones de parte del Gobierno.

Las declaraciones de la Presidenta: