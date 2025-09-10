Los diputados otorgaron al Padre Sergio Valverde el título honorífico de ciudadano distinguido por su trabajo a favor de la niñez costarricense con su asociación Obras del Espíritu Santo.

De manos de Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, el sacerdote católico fue honrado este lunes recibiendo la medalla de honor.

“Su obra ha unido a generaciones en un mismo abrazo de dignidad. Hoy su nombre queda escrito en la historia de la patria”, señaló Arias.

Valverde es el primer costarricense en recibir este reconocimiento, el cual fue aprobado por los legisladores en febrero de este año.

“Vengo con mucha humildad y sencillez, con santos temor de Dios, porque esto me hace temblar, reconociendo mis pequeños, lo veo como un regalo de Dios, no como un premio ni un reconocimiento”, agregó el Padre Sergio.

El objetivo de este galardón, es honrar a personas destacadas durante su vida, ya que solo se puede otorgar el benemeritazgo hasta la muerte.