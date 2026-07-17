Diputados impulsan nuevo proyecto para permitir publicidad de bebidas alcohólicas en el deporte

Con el apoyo de 42 legisladores, los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Mangell McLean y del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Royner Mora presentaron el proyecto de “Ley para el Fortalecimiento y el Acceso al Deporte y la Recreación Nacional y Cantonal”, bajo el Expediente 25.656.

Su objetivo principal es autorizar y regular el patrocinio privado de marcas de bebidas con contenido alcohólico en el deporte y la recreación, sirviendo como una fuente de financiamiento complementaria ante las restricciones fiscales que limitan el presupuesto público de este sector.

“Estamos reviviendo el proyecto. Obviamente se ha mejorado mucho. Además de permitir que bebidas alcohólicas puedan patrocinar el deporte, se va a crear un fondo que se va a utilizar para temas de prevención del deporte”, dijo Mora.

Los recursos recaudados por este fondo se distribuirán estrictamente de la siguiente manera:

40% al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) , el cual destinará estos recursos a programas deportivos conjuntos con organizaciones sin fines de lucro (18%), becas para atletas de alto rendimiento (10%), construcción y mejora de infraestructura deportiva (10%), y administración y fiscalización del Fondo (2%).

, el cual destinará estos recursos a programas deportivos conjuntos con organizaciones sin fines de lucro (18%), becas para atletas de alto rendimiento (10%), construcción y mejora de infraestructura deportiva (10%), y administración y fiscalización del Fondo (2%). 30% a los comités cantonales de deportes y recreación de los gobiernos locales.

de los gobiernos locales. 15% al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) para el financiamiento de programas de prevención.

para el financiamiento de programas de prevención. 15% al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para campañas de sensibilización, prevención y educación orientadas a mitigar la violencia y los riesgos del consumo nocivo de alcohol.

McLean aseguró que lo que se desea es que los deportistas puedan competir con apoyo de estos recursos.

“La idea es que la distribución del porcentaje de recursos es que a los cantones con menor índice de desarrollo le lleguen más recursos. Lo importante es que este proyecto se convierta en ley”, dijo McLean.

A la vez, aseguró que espera que el Poder Ejecutivo convoque el proyecto para que se vote en plenario, en el marco del período extraordinario de sesiones, en el que la Presidencia define la agenda legislativa.

El proyecto fue presentado luego de que el pasado 30 de junio se cumpliera el plazo cuatrienal del expediente y no se votó una moción para extenderlo, pese a que ya tenía el aval en primer debate en el plenario.