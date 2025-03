La Asamblea pagó más de ¢900 millones en servicios básicos como luz, agua o teléfono durante el año anterior.

No obstante, si se hace un análisis comparativo desde el 2020 hasta el 2024, el monto desembolsado supera los ¢3.286 millones. Así lo señalan datos del Departamento Financiero y el Área de Gestión de Pago Y Tesorera del Congreso.

Punto a señalar es que los gastos corresponden al Edificio Central, así como las oficinas administrativas del Edificio Sion, Castillo Azul, Casa Rosada y el espacio de Transportes.

Agua

Para 2024, se cancelaron ¢352 millones al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

En el caso del agua, los meses de mayor consumo fueron marzo, abril, previos a las sesiones solemnes donde se realiza el cambio de Directorio Legislativo.

Sin embargo, hay que recordar que, del 24 al 31 de marzo del año pasado, el Congreso no operó por celebrarse la Semana Santa. Otro de los meses con mayor consumo de agua fue julio, donde el recibo llegó por ¢2 millones.

En ese mes, los diputados estuvieron una semana fuera por las celebraciones del Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya, no obstante, la mayoría de actividades se mantuvieron operando en Cuesta de Moras.

Luz

En el rubro de luz, para el 2024, se cancelaron señalan ¢398 millones a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).

Los meses con mayor consumo fueron octubre y noviembre, donde se pagaron ¢4,5 millones y ¢4, 6 millones respectivamente. “Es evidente que la Asamblea Legislativa no optimiza el uso de los recursos públicos. Yo llego siempre antes de las seis de la mañana y antes todo estaba apagado pero últimamente el edificio está encendido ¿Cuántos funcionarios están trabajando a esa hora? Cero.

Varias veces lo he reportado con la gerente de la Asamblea, doña Karla Granados y nada pasa. No me extraña que el gasto en luz sea cercano a los ¢4 millones”, dijo la diputada oficialista, Pilar Cisneros.

Telefonía

El rubro por el que menos se pagó fue por telefonía.

Datos del Departamento financiero señalan que el año pasado se canceló de enero a noviembre fue por ¢32 millones.

Al momento de solicitar los datos, aún no estaban listos los datos del mes de diciembre por lo que el gasto tiene que ser mayor al consignado en esta nota.

Ahora bien, de enero a septiembre del año pasado, el gasto registrado por concepto de servicio celular de los diputados era ¢30 millones mientras que, por telefonía IP en despachos legislativos de fracción política es de ¢439 mil.

“Yo no entiendo como a un diputado que gana más de ¢4 millones hay que pagarles el celular o suscripciones a periódicos o la gasolina”, añadió Cisneros.

Gasolina

Sobre el tema de combustibles, los diputados desembolsaron más de ¢128 millones en gasolina durante 2024.

Así lo señala el reporte de uso de combustible dado a conocer por BCR Compras y el Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa.

En total, 49 legisladores utilizaron ¢129 millones entre enero y noviembre.

Quien más gastó gasolina fue Leslye Bojorges del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). En total pasó la tarjeta por un monto de ¢3.939.656.

Le siguieron sus compañeros Paulina Ramírez de Liberación Nacional (PLN) con ¢3.873.136 y los rojiazules Carlos Andrés Robles (¢3.852.859), Alejandro Pacheco (¢3.811.955), Daniela Rojas (¢3.807.859), María Marta Carballo (¢3.805.303). El mes con más gastos fue febrero (¢13.089.213). Cabe recordar que en ese mismo periodo se celebraron las elecciones municipales.

Otro mes con importante consumo fue julio (¢12.707.961), en el que los diputados realizaron visitas al cantón de Guanacaste en el marco del Bicentenario de la Anexión del Partido de Nicoya.

De acuerdo con el artículo cinco de la Ley 7.352, los diputados disponen de una cuota mensual de 500 litros de combustible para uso discrecional en vehículos.

Sin embargo, la Procuraduría General de la República e incluso un criterio de la Asamblea Legislativa apunta que el uso de la gasolina es de “naturaleza funcional”, por lo que no se puede donar a terceros.

Comparativo en servicios públicos

Diario Extra solicitó los datos de servicios básicos desde el 2020 al 2024.

Así, el rubro donde más gastó fue en el telefónico: En total, fueron ¢1.873 millones (ver recuadros).