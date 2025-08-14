El proyecto conocido como capitales emergentes no logró alcanzar los 38 votos requeridos para convertirse en Ley de la República, cerrando el segundo debate con 21 votos a favor y 17 en contra.

Los diputados oficialistas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República y el Partido Liberal Progresista (PLP) bloquearon la iniciativa que pretende secuestrar capitales como medida cautelar si no se demuestra que tienen un origen lícito.

Después de la votación, se presentó una moción vía 154 para devolver el expediente 22.834 a comisión sin un plazo fijo. Según denunció Priscilla Vindas, diputada del Frente Amplio, esta es una estrategia de las bancadas que se oponen a la iniciativa para evitar asumir el costo político de su decisión y prolongar el debate indefinidamente, hasta provocar la desaparición definitiva del proyecto.

“Este proyecto ha sido un esfuerzo de años, no es un tema penal, es de medida cautelar que busca generar una verdadera lucha contra el crimen organizado que legitima capitales, era una herramienta única”, subrayó Vindas.

Por su parte, el jefe de fracción del PUSC, Alejandro Pacheco, aseguró que, a pesar de estar comprometidos en la lucha contra el narcotráfico, les preocupa una posible afectación a pequeñas y medianas empresas y al sector productivo.