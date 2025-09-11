Los jefes de fracción fijaron el lunes 22 de setiembre como fecha en la que los diputados voten o rechacen el levantamiento de la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Pese a la solicitud del legislador Eliécer Feinzaig para mover el día por motivos religiosos, finalmente se mantuvo debido a que el mandatario tiene la agenda llena para ese momento y ya apartó ese lunes para poder asistir.

“En ese 24 que proponen será imposible porque se inauguran los escáneres en Japdeva y Caldera, vienen autoridades de los Estados Unidos, es una actividad grande, entonces es imposible. El 22, como se había avisado con tiempo ya él (Chaves) lo tenía reservado y había confirmado que si podía“, explicó Pilar Cisneros.

Además, la jefa del oficialismo señaló que los demás legisladores tienen compromisos en días cercanos, por lo que no era probable cambiar la agenda.

“Buscar una fecha donde haya coincidencia de todas las agendas es complicado, me parece que la decisión que tomamos la semana pasada deberíamos mantenerla“, señaló el diputado liberacionista Óscar Izquierdo.

Por su parte, la frenteamplista Rocío Alfaro y el socialcristiano Alejandro Pacheco coincidieron en que después de tener el aval del Poder Ejecutivo, difícilmente podría variarse.