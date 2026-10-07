Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa aprobó dos mociones para consultar a distintas instituciones y organizaciones el expediente 25.720, que plantea prohibir la propaganda y el proselitismo político partidario en los centros educativos.

Las mociones fueron aprobadas este miércoles con siete votos a favor y ninguno en contra. El proyecto propone adicionar un párrafo al artículo 136 del Código Electoral, Ley N.° 8765.

La primera moción establece consultas al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), todos los partidos políticos, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y las universidades públicas.

También consultarán a estudiantes

Una segunda moción amplió la lista de instituciones y sectores que podrán emitir criterio sobre la propuesta.

Entre las entidades consultadas están la Procuraduría General de la República, el Consejo Superior de Educación, las dirigencias nacionales y juventudes de los partidos políticos inscritos ante el TSE, así como organizaciones del sector educativo.

También se solicitará criterio a ANDE, el SEC, la APSE y Colypro.

La comisión además incluyó a la Defensoría de los Habitantes y a organizaciones estudiantiles de las universidades públicas, entre ellas las federaciones de estudiantes de la UCR, UNA, TEC, UNED y UTN.

Sobre el proyecto

La iniciativa, propuesta por la diputada oficialista Nayuribe Guadamuz y la presidenta de la comisión, Anna Khatarina Müller, busca una adición al artículo 136 del Código Electoral para prohibir estrictamente la propaganda y el proselitismo político-partidario dentro de las instituciones educativas.

La iniciativa enfatiza que esta restricción busca proteger la neutralidad de los espacios de enseñanza sin afectar de ninguna manera la educación cívica, el análisis crítico o el debate académico.

Asimismo, aclara que la norma no limita el derecho a estudiar los procesos democráticos, sino que impide la captación de simpatizantes o el ataque a candidaturas específicas.