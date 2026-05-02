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Diputados entran en funciones para el nuevo periodo constitucional
El Directorio Legislativo quedó definido
El nuevo Directorio Legislativo para el próximo año estará conformado por diputados de Pueblo Soberano.
Los 57 legisladores ya entraron a sus funciones para el periodo 2026-2030.
Eder Hernández, del PLN es el primer diputado en presentar un proyecto de ley.
Marta Esquivel, junto a Antonio Barzuna, de la bancada oficialista.
Yara Jiménez, abogada de 52 años asumirá la presidencia del Congreso.