Diputados electos lucen sus mejores galas previo a asumir curules

La sesión solemne del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa de Costa Rica, además de marcar la elección del directorio legislativo, mantiene una serie de lineamientos tradicionales en cuanto a la vestimenta de los diputados.

Para esta jornada, el protocolo establece el uso de atuendos en tono negro, como parte de una práctica que busca proyectar formalidad, elegancia y sobriedad en uno de los actos más importantes del calendario legislativo.

Fotografía Jorge Castillo

En el caso de los hombres, se recomienda traje negro completo, camisa blanca, zapatos negros y corbata en tonos gris o plata.

Para las mujeres, se contemplan trajes de una, dos o tres piezas, acompañados de accesorios, maquillaje y peinados discretos.

Fotografía Jorge Castillo

Este código de vestimenta no responde a una norma escrita estricta, sino a una costumbre parlamentaria que se ha consolidado con el paso del tiempo.

Anteriormente, la referencia era la llamada “media etiqueta”, sin embargo, con los años se optó por el traje negro como una alternativa más accesible, manteniendo el carácter formal de la sesión.

El predominio del negro se vincula directamente con su simbolismo dentro del ámbito protocolario, al ser un color asociado a la elegancia y la sobriedad, valores que se buscan reflejar durante este acto oficial.

Fotografía Jorge Castillo

Pese a esta línea tradicional, en cada edición suelen presentarse variaciones en algunos atuendos, con elecciones que se apartan parcialmente de la recomendación y que contrastan con la estética predominante en el plenario