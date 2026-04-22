Diputados “desechan” reforma a la Ley de Impuesto de Renta

Con siete votos en contra, los diputados de la Comisión de Hacendarios “desecharon” el proyecto de ley 23.760, el cual buscaba reformar la legislación del país en el Impuesto sobre le Renta. Esto a solicitud de Pilar Cisneros, representante del oficialismo.

“A juicio del Poder Ejecutivo, el texto perdió vigencia y se están valorando otros caminos. Se va a hacer una nueva propuesta que la analizarán los próximos diputados”, comentó le legisladora.

Paulina Ramírez Diputada PLN “Este fue parte de los grandes proyectos que presentaron como la Ruta Fiscal de este periodo, un combo de cinco textos que ninguno prospero. Esperaría que, en la próxima administración, busquen iniciativas que agilicen el proceso tributario y un Ministerio más activo contra la evasión”.

El proyecto proponía una transformación del sistema tributario costarricense al transitar de un modelo de impuestos separadas por fuentes de ingreso hacia un esquema de Renta Global, diseñado para medir la capacidad económica real de los contribuyentes integrando todos los recursos en una base única. Otro cambio es la ampliación de la territorialidad para gravar las rentas pasivas y ganancias de capital obtenidas en el exterior por residentes.

Eliécer Feinzag Diputado PLP “Me alegra escuchar que le demos una muerte indigna a este proyecto de ley porque es una de las barbaridades más atroces que presentó el Poder Ejecutivo. Esto era un batacazo fiscal de un gobierno que prometió eliminar impuestos y nunca trabajo en esa línea”.

“A esta iniciativa le señalamos problemas tan graves como la intención de subirle el impuesto a las utilidades a pequeñas y medianas empresas, que hoy tienen tarifas reducidas y subirlas al 30%, eso no es progresividad”, cuestionó Jonathan Acuña, diputado del Frente Amplio.

Jonathan Acuña Diputado FA “A la ley de Impuesto sobre la Renta le hace falta una reforma integral, estamos de acuerdo con dar pasos hacia la globalización, donde se suman los diferentes ingresos y se establezca una tributación más simplificada, más fácil de comprender y más progresiva”.

El texto fue presentado en el 2023 ante la necesidad de aumentar los ingresos tributarios del Gobierno. Entre los principales motivos se menciona que la recaudación es equivalente a un 15,5% del Producto Interno Bruto, inferior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Los legisladores, incluso, criticaron que la propuesta llegó por parte del exministro de Hacienda y diputado electo, Nogui Acosta.