Diputados del PPSO rechazan declarar a Keylor Navas ciudadano distinguido

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

Los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) que integran la Comisión de Honores de la Asamblea Legislativa respaldaron un informe de subcomisión de mayoría negativo que recomienda no declarar al futbolista Keylor Navas como ciudadano distinguido.

Ahora el proyecto pasará al Plenario con dos dictámenes contrapuestos.

A la vez, los legisladores oficialistas rechazaron un informe de minoría positivo que sí recomienda otorgarle la distinción al guardameta costarricense.

La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Iztarú Alfaro, quien participó en la sesión de la Comisión de Honores de este lunes pese a no formar parte de ese órgano legislativo, debido a que es la proponente del proyecto.

Alfaro cuestionó la posición del oficialismo y señaló que el informe negativo argumenta que Navas no ha desarrollado una labor social de impacto en el país más allá de su trayectoria deportiva.

Comisión de Honores. Captura de pantalla

La legisladora aseguró que el futbolista cuenta desde 2018 con la fundación Tiempos de Esperanza, mediante la cual, según explicó, desarrolla programas de asistencia a comedores, acceso a agua potable, infraestructura y otras ayudas dirigidas a niños, jóvenes y familias en condición de vulnerabilidad.

“Yo esperaría que cambien de opinión. El proyecto se va a votar en el Plenario en algún momento. Espero que cambien la posición porque Keylor Navas le ha dado grandes dichas y reconocimiento a Costa Rica y, además de eso, hace una labor social muy importante”, manifestó Alfaro.

¿Por qué se opone el oficialismo?

Aunque destaca su labor deportiva, el oficialismo se opone y pide archivar el expediente por los siguientes puntos: