Diputados del PLN critican al oficialismo y piden que haya quorum

Los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) criticaron el accionar de los legisladores del oficialismo al romper quorum este lunes y no poder sesionar.

La crítica de los liberacionistas recae sobre la no votación del proyecto de la aprobación de crédito para el tren eléctrico, así como no poder analizar el expediente de investigación al jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, por denuncias de supuesto hostigamiento sexual.

El jefe de fracción verdiblanco, Óscar Izquierdo, cuestionó la excusa del oficialismo de que no tuvieron tiempo de llegar porque se atrasaron almorzando.

“El pretexto para romper el quorum fue un almuerzo y que les cogió tarde. Espero hoy almuercen temprano”, expresó en conferencia, luego que Pilar Cisneros dio dichas explicaciones.

Aunque Cisneros también cuestionó la ausencia de otros diputados del PLN, incluido el mismo Izquierdo y la subjefa de fracción Alejandra Larios, quienes argumentaron que estaban en una reunión con la presidenta electa Laura Fernández.

Óscar Izquierdo, jefe de fracción del PLN, espera que haya sesión hoy. Foto: Isaac Villalta.

La sesión está pactada para las 2:45 p.m. de este martes y los congresistas todavía tienen dudas de que haya quorum nuevamente.

Cisneros ya había anunciado que no asistirá porque está de gira con el presidente Rodrigo Chaves en Puntarenas, lo mismo podría ocurrir con otros diputados oficialistas.

Hay más de 22 proyectos pendientes para un segundo debate, antes que culmine la actual legislatura.