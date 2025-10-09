Los jefes de fracción acordaron este jueves esperar una resolución que tendrá que realizar la presidencia del Congreso sobre cuál sería el camino a seguir, luego que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Será la socialcristiana y vicepresidenta del Congreso, Vanessa Castro, la encargada de confeccionar la resolución, como presidenta a.i. por la ausencia del titular Rodrigo Arias.

Castro adelantó que en principio el “camino a seguir” sería muy similar al proceso que se aplicó con la solicitud que hizo el Ministerio Público para levantar el fuero a Chaves por el caso del BCIE.

La legisladora indicó que sería el 20 de octubre la fecha cuando se dé a conocer dicha resolución.

La fracción oficialista insiste que la solicitud del TSE debe rechazarse a portas, alegando que el Tribunal no tiene la potestad constitucional para sancionar al presidente de la República.

Criterio que coincide con apreciaciones como las de los abogados Fabián Volio y Mario Quirós.

Los magistrados del Tribunal quieren continuar la investigación contra Chaves por denuncias realizadas por supuestas faltas de beligerancia política.

El Código Electoral castiga estos hechos con la separación del cargo del funcionario y la suspensión de la persona para ejercer cargos públicos de 2 a 4 años.