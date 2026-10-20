Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Diputados de oposición cuestionaron al Gobierno por los recortes al presupuesto de la educación pública y otros programas sociales, durante la marcha de universidades estatales realizada este martes en San José.

Los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC) respaldaron la movilización y criticaron la aprobación de una moción que rebaja en más de ₡8.048 millones los recursos destinados a las universidades públicas.

Foto: Sergio Espinoza. Miles de personas se hicieron presentes.

Ángela Aguilar, diputada del PLN e integrante de la Comisión de Asuntos Hacendarios, afirmó que los recortes afectan a estudiantes, familias y comunidades, especialmente a quienes dependen de la educación pública para acceder a oportunidades de desarrollo.

“Esto es el pueblo diciendo: ‘No nos afecten’. Esto es el pueblo diciendo: ‘Ya no más recortes, ya no más afectación a los sectores sociales’”, manifestó.

La legisladora agregó que la oposición intentó defender los recursos durante la discusión presupuestaria, pero señaló que los diputados oficialistas tienen mayoría en las comisiones legislativas.

Oposición advierte sobre efectos en las universidades

Diana Murillo, también diputada del PLN e integrante de la Comisión, indicó que la oposición había advertido sobre las posibles consecuencias de los recortes, entre ellas el eventual cierre de sedes regionales universitarias.

“Yo lo califico como un ataque directo a la educación superior pública de este país”, expresó Murillo.

Por su parte, el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, calificó la moción como un “ataque deliberado contra las universidades públicas” y sostuvo que el recorte no representa un cambio significativo para el presupuesto nacional.

Foto: Sergio Espinoza. Álvaro Ramírez, jefe de fracción del PLN.

Ramírez señaló que su partido continuará defendiendo el financiamiento universitario y planteó la necesidad de establecer una negociación quinquenal del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), en lugar de discutir los recursos cada año.

Piden al Gobierno retomar el diálogo

Desde el Frente Amplio, el diputado Edgardo Araya cuestionó las decisiones presupuestarias y afirmó que las reducciones afectan especialmente a las sedes universitarias regionales, donde muchas personas dependen de la educación pública para continuar sus estudios.

Mientras tanto, Claudia Dobles, diputada de la Coalición Agenda Ciudadana, aseguró que la inversión en educación y programas sociales también contribuye a la prevención de la violencia y al desarrollo del país.

Dobles afirmó que su fracción defenderá las mociones que buscan revertir los recortes presupuestarios y cuestionó que se limite el financiamiento universitario mientras se mantienen recursos para otros gastos del Gobierno.

“Esta es una marcha pacífica por la Costa Rica que creemos, una Costa Rica que cree en invertir en su gente, una Costa Rica que cree en el desarrollo del talento de nuestra gente, una Costa Rica que aboga por la educación como el motor de movilidad social, por la salud, por la cultura”, expresó.