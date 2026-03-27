Diputados dan luz verde a préstamo para ampliar Ruta 1

Con respaldo absoluto del Plenario, 43 legisladores dieron luz verde en primer debate al financiamiento por $770 millones para intervenir y ampliar la Ruta 1, en el corredor que enlaza San José con San Ramón.

El proyecto de ley tramitado bajo el expediente 25.183, ingresó a la corriente legislativa el 3 de setiembre de 2025 por iniciativa del Poder Ejecutivo y se colocó entre el paquete de los siete temas urgentes que la presidenta electa Laura Fernández pidió resolver antes de que concluya la actual legislatura.

Ahora, los vecinos de Occidente tendrán que esperar hasta el 7 de abril, fecha en que se espera que el expediente sea votado en segundo debate para después convertirse en Ley de la República.

“Hoy es un día para celebrar. Ruta 1 era el proyecto de la Comisión de Alajuela y esta Asamblea Legislativa; lo digo porque lo vivo en carne propia todos los días que vengo de Naranjo. Sé a qué horas salgo, pero no sé a qué hora regreso”, subrayó la diputada liberacionista Monserrat Ruíz.

La discusión no estuvo exenta de cuestionamientos iniciales sobre el impacto del endeudamiento, ya que, a pesar de su urgencia, los legisladores expresaban dudas sobre el riesgo del préstamo.

Sin embargo, la mejora en las condiciones financieras tras la renegociación de la tasa de interés con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) terminó por inclinar la balanza y consolidar el voto afirmativo de todas las fracciones.

“Ruta 1 es una arteria estratégica y conecta no solo la vida de las personas, sino regiones productivas, turismo y comercio internacional. A lo largo de los años ha sido víctima de decisiones fragmentadas, planificación débil y decisiones tardías” agregó la diputada socialcristiana Vanessa Castro.

Para poder pagar el préstamo del BCIE, el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, explicó a los legisladores de la Comisión de Hacendarios que se colocarían tres peajes ubicados en Los Arcos, El Coyol y Grecia. Estos puntos tendrían un costo total de ¢3.046 para un conductor que transite en su totalidad la vía, de ida y de vuelta.

Si bien el principal tramo en que se ampliará esta ruta en la que conecta San José con San Ramón, el MOPT junto con el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) ya trabajan en algunos puntos de la carretera.

Estas zonas son los intercambios ubicados en Grecia a cargo de la Constructora MECO; Naranjo, con la empresa CHEC, y San Ramón con Ingeniería Estrella S.A.