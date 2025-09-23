Los diputados en la Comisión de Hacendarios, los cuales analizan el proyecto para el presupuesto del 2026, cuestionaron la reducción en los fondos asignados a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom). La institución va a recibir ¢1.000 millones el próximo año.

De acuerdo con el apartado del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), los fondos a Coprocom presentan una variación de -28,32. Además, el legislador Luis Fernando Mendoza señaló que de acuerdo con la ley se le debería de asignar 5.309 salarios base, que es equivalente a ¢2.453 millones.

“En el presupuesto del 2025 se aprobó una moción que le dio un incremento al presupuesto, pero que, al final, no fue efectivo. Las normas de ejecución presupuestaria han dificultado que Coprocom pueda ejecutar de forma eficiente los dineros para que pueda pedir más presupuesto”, indicó Patricia Rojas, ministra del MEIC.

Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, criticó que se disminuya los fondos destinados a investigación y apoyo técnico de Coprocom. La jerarca respondió que la entidad cuenta con independencia en su función administrativa, por lo que puede asignar el presupuesto a conveniencia una vez lo recibe por parte del MEIC.

Banca para el Desarrollo

Otro de los puntos de discusión en la sesión fue el Sistema de Banca para el Desarrollo, que recibe ¢7.400 millones, y no presenta cambios con respecto al 2025.

El diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, detalló que, mediante el impuesto a la “banca maletín”, se le debería de asignar más de ¢18 mil millones para el financiamiento de pequeñas y medianas empresas (Pymes).

“Se justificó que, con la creación de ese tributo, se estarían destinando recursos para el sistema nacional de desarrollo”, comentó el legislador.

Sin embargo, los representantes del ministerio defendieron que existe un principio en la Constitución de equilibrio presupuestario y que los destinos específicos por medio de los impuestos tienen un rango menor.

“Lo que es real es la capacidad fiscal para poder destinar dentro de lo que se puede. Nosotros hacemos el presupuesto con las normas que nos mandan y se pide todo lo que se puede pedir. Claro que, si se pudiera pedir más, pediríamos más y creo que el sistema para banca tendría la capacidad de colocar más”, explicaron.

Desglose del presupuesto