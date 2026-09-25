Diputados buscarán poner regulaciones a la DIS

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La legislación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) debería ser actualizada, de acuerdo con los diputados que integran la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Así lo indicaron tras el rechazo unánime que realizaron al Expediente 25.070, que pretendía el cierre de la DIS y planteaba trasladar las investigaciones activas, tareas preventivas y personal hacia otras instituciones.

Sin embargo, las diputaciones consideran que la propuesta tenía muchos vacíos, por lo cual se ponían en riesgo las investigaciones y los recursos presupuestarios.

La oficialista Kattia Calvo señaló que la normativa es muy antigua y requiere una actualización completa para responder a las necesidades actuales de seguridad.

Asimismo, indicó que la meta debe ser fortalecer a la DIS y delimitar mejor sus competencias, en lugar de repartir sus tareas sin los recursos adecuados.

Para el legislador Eder Hernández (Liberación Nacional), la DIS no es intocable ni debe estar exenta de fiscalización.

“Es una preocupación permanente de que esto no sea una herramienta de persecución política jamás y no puede exceder las funciones de la DIS ni de ningún otro órgano más que para lo que fue creado”, aseguró.

Los frenteamplistas José María Villalta y Sigrid Segura insistieron en la elaboración de un proyecto alternativo para reformar la institución.

Esto con el objetivo de cerrar los “portillos” que permiten su uso como “policía política” o de espionaje, manteniendo su función de inteligencia nacional.

El liberacionista Marco Badilla aseguró que en su despacho se trabaja en la revisión de la ley y en el planteamiento de una normativa específica de inteligencia.

Motivos del rechazo

El proyecto no aclaraba qué entidad asumiría de forma integral el análisis estratégico.

Dividir el presupuesto a la mitad carecía de estudios e insumos de las instituciones involucradas.

La derogatoria del régimen especial de confidencialidad de la DIIS dejaba en la incertidumbre el resguardo de secretos de Estado.

La Corte Suprema de Justicia advirtió que la falta de plazos concretos para el traslado de expedientes penales podía entorpecer investigaciones en curso.

El proyecto carecía de los criterios de la DIS, Seguridad Pública, el Ministerio de la Presidencia, el Organismo de Investigación Judicial y el Ministerio Público.

Con base en criterios de la Procuraduría General de la República, se señaló que la redistribución de competencias policiales debe fijarse de forma explícita por ley.

Fuente: Informe de subcomisión legislativa.