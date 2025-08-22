Los diputados estudiarán la opción de enviar el proyecto de Jornadas 4-3 a una comisión legislativa especial, con el fin de evacuar las mociones y apartar la discusión del plenario para dar espacio a otras iniciativas.

La propuesta, impulsada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aplicaría un mecanismo similar al que se utilizó con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en la legislatura anterior, mediante el artículo 234 bis que regula procedimientos especiales.

“El expediente se saca, se envía a una comisión y se establecen todas las reglas. Ya la Sala Constitucional dijo que estaba bien el procedimiento. Se podría avanzar de esa forma, hay que analizar un poquito más el proceso, pero ya se pudo hacer en el pasado”, explicó el socialcristiano Alejandro Pacheco.

La idea fue bien recibida por varias jefaturas, incluso el oficialismo, que en principio planteó reducir el tiempo de votación a un minuto por moción, lo que tomaría alrededor de cinco semanas para resolver las 2.500 que acumula la iniciativa.

Sin embargo, el Frente Amplio se mostró en contra, al insistir en que el proyecto debe regresar a comisión bajo un

procedimiento ordinario y no con vía rápida.

Además, advirtieron que aplicarían una consulta de constitucionalidad que pondría en riesgo el avance de la propuesta.

En el debate también surgió la opción del liberal progresista Gilberto Campos, quien planteó modificar los horarios de las sesiones para atender otros temas legislativos sin frenar la discusión de las Jornadas 4-3.

Por su parte, la bancada oficialista mantuvo la intención de acelerar el proceso para finiquitar la votación de las mociones en un plazo máximo de cinco semanas.