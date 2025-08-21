Los diputados estudiarán la posibilidad de enviar el proyecto de Jornadas 4-3 a una comisión especial que permita quemar las mociones para desentrabar el plenario.

La propuesta impulsada por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) durante la reunión de jefes de fracción permitiría un método similar al que se aplicó durante la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas en la Asamblea anterior, mediante el artículo 234 bis que regula los procedimientos especiales.

“El expediente se saca, se envía a una comisión y se establecen todas las reglas, ya la Sala Constitucional dijo que estaba bien el procedimiento, se podría avanzar de esa forma hay que analizar un poquito más el proceso, pero ya se pudo hacer en el pasado“, explicó Alejandro Pacheco, diputado del PUSC.

La medida fue vista con buenos ojos por las diferentes jefaturas, entre ellas el oficialismo, quienes en principio propusieron acelerar las votaciones a 1 minuto para durar 5 semanas votando todas las mociones.

Solamente el Frente Amplio estuvo en contra, ya que manifestaron que mantienen su posición de que el proyecto vuelva a comisión a tener un procedimiento normal anulando la vía rápida, al mismo tiempo que advierten sobre aplicar una consulta de constitucionalidad.

“Nosotros nos mantenemos en volver al punto previo, solo quiero recordarles que mucha de las cosas que se han planteado son derogatorias singulares del reglamento, cualquiera de las estrategias que están mencionando no inhiben el derecho de enmienda de las diputaciones“, subrayó Rocío Alfaro, jefa de fracción de la bancada frenteamplista.

Otra de las propuestas que se mencionaron fue la del legislador del Partido Liberal Progresista (PLP) Gilberto Campos, quien mencionó que podrían modificar el tema de horarios de las sesiones para que les permita votar otros temas sin dejar de lado las Jornadas 4-3.