Los diputados oficialistas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República y el Partido Liberal Progresista (PLP) bloquearon en segundo debate el proyecto de ley que pretende de secuestrar capitales como medida cautelar si no se tiene un origen lícito.

Pese a que la iniciativa conocida como capitales emergentes, cerró con 21 votos a favor y 17 en contra, pero requería los 38 votos para convertirse en Ley de la República.

Ante esto, la diputada Priscilla Vindas y su fracción del Frente Amplio criticaron que, después de la votación, se presentara una moción vía 154 para devolver el proyecto a comisión sin establecer un plazo.

“Este proyecto ha sido un esfuerzo de años, no es un tema penal, es de medida cautelar que busca generar una verdadera lucha contra el crimen organizado que legitima capitales, era una herramienta única”, subrayó Vindas.

Según señalaron, esta es una estrategia de las bancadas que se oponen a la iniciativa para evitar asumir el costo político de su decisión y prolongar el debate indefinidamente, hasta provocar la desaparición definitiva del proyecto.