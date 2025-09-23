21 diputados votaron en contra de levantarle la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, por lo que mantendrá el fuero que lo protege ante investigaciones penales, al menos, hasta mayo de 2026, cuando finalice su mandato.

En medio de la expectativa y un debate que se prolongó por casi cinco horas, la oposición quedó a cuatro votos de que el mandatario fuera procesado por la Sala Tercera debido a la acusación en su contra por sus supuestas actuaciones en el Caso BCIE.

“Hoy no ganó Rodrigo Chaves, fue nuestra democracia. Hoy ganó que no le vamos a permitir al Poder Judicial sacarse el clavo, porque eso es, un legítimo clavo contra el primer presidente que se ha atrevido a cuestionar el trabajo del Poder Judicial y del fiscal general”, afirmó Pilar Cisneros, jefa del oficialismo.

El voto dividido de la Unidad Social Cristiana (PUSC), la ausencia de dos diputados independientes y la decisión de Carolina Delgado de desmarcarse de la línea del Partido Liberación Nacional (PLN) impidieron alcanzar los 38 sufragios necesarios para retirarle la protección al jefe de Estado.

El caso de la agrupación rojiazul fue de los más llamativos, ya que Melina Ajoy, María Marta Carballo, Carlos Andrés Robles, Horacio Alvarado y Lesley Bojorges desoyeron la instrucción del Comité Ejecutivo y de su candidato presidencial, Juan Carlos Hidalgo, quien pidió votar a favor de quitar el fuero para que el mandatario enfrentara el proceso penal.

En cambio, Carlos Felipe García, Vanessa Castro y Daniela Rojas sí respaldaron la eliminación de la inmunidad, al señalar que el presidente debía responder ante las autoridades.

“No encontré ningún elemento que señale algún tipo de persecución política. Nadie está por encima de la ley. Con mi voto espero que quede claro que mi lealtad no es a una persona, ni a un puesto, ni a un partido político, sino a Costa Rica y a las personas que votaron por mí”, declaró Rojas.

Denuncian presiones

Uno de los elementos más discutidos durante la sesión fueron los señalamientos de supuestas presiones y chantajes que, según algunos legisladores, provenían del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con Johana Obando, quien intervino en el debate de este lunes, en Cuesta de Moras hay temor y posibles dádivas ligadas a llamadas desde Zapote.

“La semana pasada hubo llamadas y hoy también. Hay diputados que han estado negociando puestos en embajadas y ministerios venideros, y eso hay que decirlo”, sostuvo Obando.

Ante esa denuncia, el jefe de fracción del PUSC, Alejandro Pacheco, confirmó la existencia de esas circunstancias, aunque no precisó quiénes eran los afectados.

“Sí ha habido presiones, algunos a favor y otros en contra. Me parece que han sido amenazas. Cada uno verá cómo se protege y cómo vota. Esto no se tuvo que haber dado. Cada compañero sabrá si denuncia, pero los compañeros tienen miedo”, manifestó.

Por su parte, Cisneros negó la existencia de pruebas sobre esas presiones y aseguró que también escuchó que Rodrigo Arias habría llamado a varios diputados para que votaran a favor del levantamiento del fuero.

Ahora, la acusación contra el mandatario quedará congelada hasta que pierda la inmunidad, es decir, cuando finalice su gestión. De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, Chaves habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”, mediante una contratación financiada con recursos del BCIE.