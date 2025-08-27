La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó a favor la segunda modificación al presupuesto 2025 que incluye ¢7.870 millones para la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

La iniciativa busca atender la sobrepoblación penitenciaria y aislar a líderes del crimen organizado.

Los recursos provienen de recortes a varios ministerios, principalmente Ministerio de Gobernación y Policía (¢253,7 millones), Seguridad Pública (¢4.122 millones), Obras Públicas y Transportes (¢1.745 millones) y Salud (¢886 millones), además de Hacienda, Agricultura y la Presidencia de la República.

Según la Contraloría General, la obra costará $39,5 millones en total, por lo que el resto de los fondos deberá incluirse en el presupuesto del 2026. En la misma sesión, los diputados frenaron un recorte de ¢24.010 millones a programas sociales que el Gobierno pretendía aplicar en esta modificación presupuestaria.

Director de la DGME responde

El director de la DGME, Omer Badilla, negó que el recorte afecte los servicios y calificó como “temerarias” las afirmaciones de la sociedad civil. Aseguró que el rebajo proviene de remanentes presupuestarios y que no tocará funciones esenciales como la emisión de pasaportes o la atención de solicitudes de refugio.

Badilla explicó que las citas de refugio ya no tienen atrasos de décadas, sino que actualmente se entregan con un plazo de hasta un año, y que existe una estrategia para reducir en un 50% el número de expedientes pendientes antes de finalizar el 2025. También informó que la institución recibió recientemente 600.000 nuevas libretas de pasaportes para agilizar la documentación.

Polémica por rebajos a Migración

La decisión generó un fuerte rechazo de organizaciones de sociedad civil y grupos de apoyo a personas migrantes, que denunciaron que la reasignación de ¢253,7 millones al Ministerio de Gobernación y Policía, de los cuales ¢147,3 millones correspondían a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), afectaría la atención a personas migrantes y refugiadas, así como la emisión de pasaportes y documentos de identidad.