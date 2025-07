Johnny Araya Monge fue electo presidente del Comité Ejecutivo Cantonal del Partido Liberación Nacional (PLN) en San José, pero ¿qué implicaciones tiene esta designación?

Más allá de lo evidente, expertos en comunicación política consideran que el exalcalde capitalino recupera cierto terreno dentro de una agrupación que luce fragmentada y plagada de conflictos internos.

“El exalcalde Johnny Araya sigue manteniendo el liderazgo de un territorio donde fue figura casi absoluta durante tres décadas. Más que una recuperación, se trata de la confirmación de un liderazgo estrictamente local. Quizás, por el alcance del cargo al que fue electo, pudo valorarse si resultaba conveniente que el candidato presidencial entrara en pugna con el señor Araya.

Por la naturaleza del Comité Ejecutivo Cantonal que hoy preside Johnny Araya, su impacto real se percibirá en la conformación de las papeletas municipales para los comicios de 2028; de momento, su incidencia sobre el candidato presidencial sería indirecta”, explicó a Diario Extra el politólogo Sergio Araya.

Desde la presidencia del Comité Ejecutivo Cantonal, el exalcalde influirá en los procesos internos del PLN en San José, entre ellos la designación de delegados provinciales y nacionales. Además, podrá convocar asambleas distritales, coordinar elecciones internas, proponer nombres para integrar estructuras partidarias y fiscalizar los procesos electorales en el cantón.

El retorno de Araya se produce en medio de tensiones con sectores afines al excandidato presidencial Álvaro Ramos. Incluso el secretario general verdiblanco, Miguel Guillén, ha pedido públicamente su salida, solicitud que el exalcalde no acogió.

“En partidos con tantos años de vida y estructuras extensas es natural que existan disputas por cuotas de poder. Aunque Ramos rechazó que Araya aspire a una diputación, este último querrá conservar influencia en el Comité Cantonal de San José, donde fue alcalde por muchos años y cuenta con apoyo liberacionista, para impulsar a personas de su círculo a cargos municipales o legislativos”, señaló el politólogo Ignacio Azurdia.

Azurdia advierte que el principal desafío de Ramos será mostrar dominio sobre estas pugnas y proyectar una renovación ante el electorado, algo que, con Araya al mando del cantón capitalino, “no se percibe”. Por su parte, el analista político Mario Quirós estimó que la elección representa más una “victoria simbólica” que una verdadera reconquista de poder: “Johnny ha perdido espacio en los últimos años, pero su influencia territorial quedó clara el sábado. No se vislumbra proyección más allá del cantón ni existe, por ahora, una estrategia para recuperar presencia a nivel nacional. La presidencia cantonal de San José no posee gran peso dentro del PLN; su alcance es esencialmente simbólico. Para convertirla en plataforma de mayor proyección, Araya tendría que articular alianzas con otras corrientes internas de cara a las asambleas provinciales y nacionales, algo que todavía no ocurre”.