Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

La Comisión de Asuntos Hacendarios aprobó movimientos presupuestarios por más de ¢54.779 millones para financiar el tramo central de la carretera a San Carlos, cubrir necesidades del Régimen No Contributivo (RNC) de pensiones y reforzar la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda.

El traslado de mayor cuantía corresponde a ¢52.701 millones que se rebajarán del Servicio de la Deuda, específicamente de la amortización de títulos valores internos, para aumentar los recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) destinados a la atención de infraestructura vial.

La moción establece que el dinero se utilizará para la adjudicación del proyecto de diseño y construcción del tramo central de la Ruta Nacional 35, correspondiente a la carretera a San Carlos.

Los diputados también aprobaron dos movimientos para el Régimen No Contributivo de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por un total de ¢1.919 millones.

El primero consiste en trasladar ¢229,1 millones de partidas de dietas y gastos de representación de la Asamblea Legislativa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), para cubrir el déficit presupuestario del régimen.

El segundo movimiento contempla ¢1.690 millones provenientes de distintas partidas de la Asamblea Legislativa, entre ellas remuneraciones, tiempo extraordinario, incentivos, cargas sociales, servicios, alquileres y bienes duraderos. El dinero también se dirigirá a Fodesaf para atender las necesidades del RNC.

Sin embargo, aún se mantiene un faltante de ¢140 mil millones en este rubro que atiende a poblaciones vulnerables como adultos mayores en condición de pobreza.

En materia de seguridad tributaria, los legisladores aprobaron una reasignación de ¢138 millones dentro del Ministerio de Hacienda. El dinero se rebajará de Actividades Centrales, en rubros de remuneraciones y cargas sociales, para aumentar los recursos de Administración de Ingresos y financiar la reubicación o creación de puestos en la Policía Fiscal, así como reajustes salariales.

Otro movimiento aprobado por ¢20 millones busca reforzar la partida de intereses moratorios y multas de la propia Asamblea Legislativa, mediante una reducción en los recursos destinados a servicios en ciencias económicas y sociales.

Mociones Rechazadas

La comisión, principalmente los diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO), rechazó varias propuestas para trasladar recursos de la Asamblea Legislativa al Ministerio de Cultura y Juventud. Una de ellas pretendía asignar ¢136 millones a actividades de la Casa de la Cultura de Puntarenas, mientras que otra planteaba distribuir ¢100 millones entre la Fundación Parque Metropolitano La Libertad y el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual.

También se rechazaron mociones para eliminar las normas de ejecución presupuestaria 9, 10, 11 y 12 del proyecto de presupuesto nacional de 2027. Estas disposiciones fueron cuestionadas por diputadas que señalaron posibles restricciones al uso de recursos, los traslados entre partidas y la utilización de plazas vacantes del Poder Judicial.

La comisión mantiene 122 mociones pendientes de discusión y continuará sesionando el próximo lunes. La fecha límite para dictaminar el proyecto del presupuesto es el 20 de octubre.