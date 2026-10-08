Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Tras una larga discusión en el plenario, donde la fracción oficialista condicionó su apoyo, el Congreso aprobó por unanimidad una moción para crear una comisión legislativa que investigue el financiamiento de las dos pasadas campañas políticas.

Aunque en un principio, la oposición había propuesto solo analizar lo ocurrido en la reciente campaña electoral, el partido de Gobierno condicionó su respaldo hasta que se incluyera lo ocurrido en el 2022.

El jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta enfatizó que se debe aclarar el viaje que hizo el expresidente y excandidato del PLN en el 2022, José María Figueres, a República Dominicana y lo ocurrido en el llamado “Salto al Vacío”.

Esto a pesar de que ya en el Congreso anterior estos temas se investigaron, aunque la exdiputada Pilar Cisneros, ha dicho que como era minoría, los informes del oficialismo fueron de minoría.

El objetivo según la moción es investigar presuntos vínculos del narcotráfico en los partidos políticos.

La propuesta busca esclarecer posibles relaciones entre el crimen organizado, la legitimación de capitales y el financiamiento de campañas electorales.

La propuesta busca investigar a todos los partidos políticos, sin excepciones, sin privilegios y sin importar el color político.

La investigación permitirá esclarecer posibles relaciones políticas vinculadas con casos que han generado cuestionamientos públicos, como los relacionados con Celso Gamboa, Don Stockwell y Guobin Tam Zhang, entre otros.

Esta instancia estará compuesta por nueve legisladores distribuidos proporcionalmente según el peso político de las diferentes fracciones partidarias representadas.

Cinco de ellos serán del PPSO, dos del PLN, uno del Frente Amplio y uno de las fracciones unipersonales.

La comisión será instalada el próximo 27 de octubre.