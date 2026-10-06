Diputados aprueban en primer debate cierre del Ministerio de Gobernación

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

El Plenario Legislativo aprobó este lunes en primer debate el proyecto que plantea el cierre del Ministerio de Gobernación y Policía y distribuye sus principales dependencias entre otras instituciones del Poder Ejecutivo.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.719, recibió el respaldo de los 51 diputados que participaron en la votación, sin ningún voto en contra.

Con la reforma se elimina Gobernación y Policía como cartera ministerial y se reorganizan las competencias que actualmente se encuentran bajo su estructura.

Uno de los principales cambios corresponde a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) y al Tribunal Administrativo Migratorio, que pasarían a estar adscritos al Ministerio de Seguridad Pública.

La reorganización también alcanzaría a la Imprenta Nacional, cuya Junta Administrativa y competencias quedarían bajo el Ministerio de la Presidencia.

Foto: Isaac Villalta.

¿Qué pasará con los trabajadores?

El proyecto contempla que las plazas y el personal de las dependencias afectadas sean trasladados a las instituciones que asumirán sus funciones.

Durante ese proceso deberán respetarse los derechos laborales de los funcionarios, de manera que la desaparición de la cartera no supone por sí misma la eliminación de las plazas que actualmente forman parte de sus órganos.

Una vez que la reforma entre en vigencia, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo máximo de 16 meses para completar el cierre, los traslados y la reorganización administrativa contemplada en la legislación.

La entrada en vigencia está prevista para el 1.º de mayo de 2027.