Diputados aprueban $800 millones para tren eléctrico

El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el expediente 25.291, que consiste en 2 préstamos de $800 millones para el tren rápido de pasajeros en la Gran Área Metropolitana, uno de los proyectos prioritarios de la presidenta electa, Laura Fernández.

El proyecto fue aprobado antes de finalizar la sesión ordinaria de este martes y contó con el respaldo de 48 legisladores, mientras que 3 no votaron.

El pasado miércoles, la Comisión de Asuntos Hacendarios dictaminó de forma positiva el expediente, que contempla que los créditos sean otorgados por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Lea además: Tren rápido no costará más que el servicio actual, asegura Incofer

El proyecto consiste en la construcción, equipamiento y puesta en operación de las Líneas 1 y 2 del Sistema de Tren Rápido de Pasajeros (TRP) en la Gran Área Metropolitana.

La presidenta Laura Fernández en la Asamblea Legislativa. Foto: Issac Villalta.

En la comisión, los diputados aprobaron por unanimidad una moción que tenía el consenso previo de los legisladores y en la que aseguran, se establecen mayores criterios de transparencia.

Por otro lado, el Tren Rápido de Pasajeros tendrá una tarifa que no será superior a la que los usuarios pagan actualmente por el servicio, según lo aseguró el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Álvaro Bermúdez.