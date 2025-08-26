Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminaron este martes a favor la segunda modificación al presupuesto ordinario y extraordinario de la República para 2025, que incluye ₡7.870 millones destinados a la construcción del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado.

Los recursos provienen de recortes a varias instituciones, entre ellas:

El Ministerio de Seguridad Pública (₡4.122 millones)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (₡1.745 millones)

El Ministerio de Salud (₡886 millones)

Así como otros ministerios y la Presidencia de la República (₡1.116 millones).

De acuerdo con la Contraloría General de la República, la obra tendría un costo total estimado de $39,55 millones con IVA incluido, por lo que aún quedarían pendientes $23,73 millones que deberán incorporarse en el presupuesto del 2026 para completar el financiamiento.

Durante el mismo dictamen, los legisladores también frenaron un recorte de ₡24.010 millones que el Gobierno pretendía aplicar a programas de inversión social. Con ello, se garantiza que dichos recursos no se verán afectados mientras avanzan los planes para el nuevo centro penitenciario.