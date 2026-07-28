Diputados actualizan canon para TV y radio:¿cuánto deberán pagar?

Una mayoría de 52 diputados aprobaron este lunes en primer debate una reforma a la Ley de Radio para actualizar el canon por el uso de las radiofrecuencias de televisión y radio.

El cambio aplica un monto según los ingresos brutos de cada medio.

El proyecto establece que aquellas empresas que reportan un ingreso bruto anual de hasta ¢89 millones no deberán pagar nada.

Para televisión los montos serían los siguientes:

Por encima de los ¢89 millones y hasta ¢192 millones: un pago del 4,39%.

Entre ¢192 millones y hasta ¢1.155 millones: pagarán un 6,17%.

Y más de ¢1.155 millones de ingreso bruto: pagará un 7,73%.

En el caso de la radio:

Por encima de los ¢89 millones y hasta ¢192 millones: un 1,51%.

Más de ¢192 millones y hasta ¢1.155 millones: el monto a pagar será del 2,52%.

Y más de ¢1.155 millones: pagará 3,13%.

Infracciones

Los cambios incluyen una actualización de infracciones, en faltas leves, graves y severas.

Entre las más graves se indica: operar sin concesión, transferir frecuencias sin autorización, ocultar información, realizar concentraciones ilegales de frecuencias o incurrir en prácticas monopolísticas.

Quienes incumplan podrían pagar multas millonarias, entre cinco y 100 salarios base e incluso se contempla la revocatoria de la concesión.

Las diputadas Abril Gordienko (PUSC) y Claudia Dobles (CAC) votaron en contra de la iniciativa.

El PLN apoyó la reforma, con una serie de condiciones de mejoras al texto e informó que enviarán lo aprobado a consulta a la Sala Constitucional.