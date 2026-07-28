Diputados actualizan canon para TV y radio:¿cuánto deberán pagar?

Una mayoría de 52 diputados aprobaron este lunes en primer debate una reforma a la Ley de Radio para actualizar el canon por el uso de las radiofrecuencias de televisión y radio.
El cambio aplica un monto según los ingresos brutos de cada medio.
El proyecto establece que aquellas empresas que reportan un ingreso bruto anual de hasta ¢89 millones no deberán pagar nada.
Para televisión los montos serían los siguientes:
En el caso de la radio:
Los cambios incluyen una actualización de infracciones, en faltas leves, graves y severas.
Entre las más graves se indica: operar sin concesión, transferir frecuencias sin autorización, ocultar información, realizar concentraciones ilegales de frecuencias o incurrir en prácticas monopolísticas.
Quienes incumplan podrían pagar multas millonarias, entre cinco y 100 salarios base e incluso se contempla la revocatoria de la concesión.
Las diputadas Abril Gordienko (PUSC) y Claudia Dobles (CAC) votaron en contra de la iniciativa.
El PLN apoyó la reforma, con una serie de condiciones de mejoras al texto e informó que enviarán lo aprobado a consulta a la Sala Constitucional.