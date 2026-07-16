Diputado y Patricia Solano se enfrentan en Comisión de Seguridad

El diputado Fernando Obaldía y la magistrada Patricia Solano tuvieron un fuerte encontronazo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

Esto después de que el legislador le recriminara por la aparente infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.

Obaldía mostró una serie de ejemplos de funcionarios judiciales que han sido detenidos e investigados por temas vinculados a delitos varios.

Fotografía Issac Villalta

Entre los ejemplos, está la detención de 6 jueces de la República en 2024 y de otros funcionarios cuestionados.

Sin embargo, Solano elevó el tono ante la consulta y aseguró que en el Poder Judicial no hay infiltración del crimen organizado.

La magistrada recordó que también hay casos de corrupción en el sistema penitenciario y otros cuerpos policiales.