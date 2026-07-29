Diputado Villalobos: “No voy a discutir con amarillistas”

El diputado José Miguel Villalobos rechazó los cuestionamientos surgidos luego de que fuera visto ejerciendo como abogado defensor en una audiencia vinculada con el caso “Pana”, mientras la presidenta de la República, Laura Fernández, presentaba un paquete de proyectos para combatir el crimen organizado.

El legislador aseguró que su trabajo profesional como abogado no deslegitima su función como diputado ni su posición frente a la criminalidad.

“No me van a pretender deslegitimar. Aquí estoy de frente y voy a ver a los criminales de frente y les voy a decir: aquí estoy, sé cómo se pelea contra ustedes y sé cómo se ganan esas peleas en el marco del derecho. No quiero más prensa amarrillista, no voy a discutir con amarillistas”, manifestó Villalobos.

También agradeció al diputado Eder Hernández por defenderlo ante las publicaciones realizadas por medios de comunicación, las cuales calificó de amarillistas.

“Le agradezco muchísimo al diputado Eder Hernández la defensa que hizo. Calificó de amarillismo”, expresó.

Villalobos cuestionó que su participación como abogado pueda utilizarse para relacionarlo con organizaciones delictivas.

“¿Pretenden decir que este diputado es una ficha de algún sector delincuencial? A ver quién se atreve a ponerse de pie y enrostrarme eso en mi cara”, afirmó.

“No ha nacido todavía quien pueda enrostrar mi nombre y enlodarme”, añadió el legislador.

El denominado caso “Pana” corresponde a una investigación contra un ciudadano panameño nacionalizado costarricense, quien presuntamente habría integrado una estructura dedicada al narcotráfico y al lavado de dinero mediante diferentes inversiones.