Alexander Barrantes, diputado oficialista, se vio involucrado en una gran polémica luego de que se diera a conocer que se fue hasta los golpes tras un choque dentro de un parque en el corazón de la capital.

La información se dio a conocer gracias a un video compartido por el medio digital CRHoy, en donde se destacaba que se habría dado en horas de la noche de este sábado.

Diputado se pronuncia

El diputado compartió un video en donde se comunicaba de manera oficial tras los acontecimientos.

En este destacó que se trató de un “hecho aislado” e hizo énfasis en que “no muestra todo lo que realmente sucedió”.

“Hablé directamente con la persona afectada e intenté resolver el asunto en el mismo lugar, incluso cubriendo los daños que correspondían. Sin embargo, difundieron esas imágenes fuera de contexto, dando una versión incompleta de lo ocurrido”, destacó.

El diputado oficialista reconoció que la situación me sobrepasó y que escaló, saliéndose de control.

“Lo más lamentable es que después de haber conciliado y dejado el tema resuelto, otras personas decidieron revivirlo públicamente. Eso no refleja lo que realmente pasó ni la intención que tuve desde el principio, que fue dialogar y resolver de la mejor forma posible”, mencionó.

El legislador expresó que quería ofrecer una “sincera disculpa al pueblo de Costa Rica”.