Diputado sobre sanción de la Contraloría: “Seguiré trabajando me paguen o no me paguen”

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Ronald Campos aseguró que continuará ejerciendo sus funciones legislativas aunque se le aplique la suspensión de 15 días sin goce de salario o dietas ordenada por la Contraloría General de la República (CGR).

Campos afirmó que hasta este jueves no había sido notificado oficialmente sobre la resolución y que conoció del caso a través de informaciones publicadas en medios de comunicación.

“Yo trabajo por el pueblo, seguiré trabajando por el pueblo. Me paguen o no me paguen, tampoco me interesa mucho eso. Claro que sí, tengo que comer, y mi familia, pero también otros tiempos hemos pasado cosas difíciles. No estoy aquí porque me paguen”, manifestó.

El legislador incluso indicó que desconoce si eventualmente podría recibir algún rebajo en el próximo pago de sus dietas. Campos también aseguró que envió una nota a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, para ponerse a disposición y pedir que se le notifique cuanto antes.

“No me voy a esconder, no voy a andar buscando triquiñuelas para atrasar absolutamente nada. Más bien lo que quiero es que me notifiquen lo más pronto posible para ver de qué se trata”, afirmó.

La Contraloría comunicó a la Asamblea Legislativa una resolución que establece una sanción de 15 días hábiles sin goce de salario, dieta o estipendio contra Campos por hechos relacionados con su anterior gestión en el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP R.L.).

Responde a señalamientos

Consultado sobre los hechos investigados, Campos los vinculó con una decisión tomada años atrás para apoyar un proyecto dirigido a población menor de edad en una zona vulnerable.

Según su versión, posteriormente la Contraloría determinó que el procedimiento utilizado para disponer de los recursos no fue el adecuado, pero sostuvo que no existió afectación económica y que los fondos fueron restituidos.

“Se repusieron los dineros hasta el último centavo, no hubo ningún problema”, afirmó.

Además, Campos señaló que la decisión no fue exclusivamente suya, sino de un órgano colegiado en el que participaron 17 personas.