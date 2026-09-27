Diputado se enorgullece de su cambio físico: “Mi pasado no me avergüenza”

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Éder Hernández, se enorgulleció en sus redes sociales de su cambio físico luego de que en los últimos días se difundieran unos videos suyos.

Hernández hizo un posteo en sus redes sociales sobre el cambio que tuvo, asegurando que no se avergüenza.

“Mi pasado no me avergüenza; me recuerda cuánto he crecido, a quienes quieren bajar mi autoestima, los invito a algo más grande: Construyamos un mejor país”, escribió el congresista.

La publicación surge luego de que en los últimos días surgieran en redes como tiktok y facebook algunos videos antiguos de Hernández apoyando a Jhonny Araya, excalde de San José.