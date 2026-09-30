Diputado Royner Mora: “Llegó un hombre llamado don Rodrigo Chaves a cambiarlo todo”

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Royner Mora, aprovechó su intervención durante la sesión solemne de la Asamblea Legislativa en Puntarenas para defender la gestión del expresidente Rodrigo Chaves y asegurar que su llegada al poder cambió la atención que recibían las zonas costeras.

“Pero llegó un hombre llamado don Rodrigo Chaves, llegó a cambiarlo todo”, manifestó Mora durante su discurso.

La intervención se produjo este miércoles durante la sesión extraordinaria y solemne celebrada en la Casa de la Cultura de Puntarenas, donde las fracciones legislativas contaron con un espacio de debate reglado.

Según Mora, durante años la provincia pidió ser escuchada y representada, pero, a su criterio, las respuestas que recibió fueron insuficientes.

Royner Mora, diputado del PPSO. Foto: Asamblea Legislativa.

“¿Sabe qué recibieron durante todo ese tiempo? Miseria, abandono, migajas. Eso fue lo que recibieron. Hoy con el gobierno de la continuidad, las costas siguen teniendo prioridad. Hoy existen inversiones, existen proyectos, obras en toda esta provincia y es responsabilidad de nosotros, sí, ser vigilantes para concluirlas y que se pongan al servicio de la gente”, expresó.

Mora mencionó proyectos de agua potable por más de ¢7.000 millones en la península, entre ellos una inversión de ¢3.400 millones para Isla Caballo.