El diputado entrante por el Partido Liberación Nacional (PLN), Mangel McLean, declaró a Grupo Extra este 1 de mayo que buscarán ser una oposición responsable.

McLean, exalcalde de Siquirres, llega al Congreso a “trabajar” y espera que el nuevo Gobierno tome en cuenta a las poblaciones de zonas costeras.

“Estamos muy ilusionados pero con mucha responsabilidad, vinimos a trabajar, a apoyar al Gobierno cuando haga bien las cosas, pero también controlar cuando no lo esté haciendo bien. Mi expectativa es que el Gobierno vuelva los ojos a las costas, queremos que la cancha se nivele y que se viva condiciones parecidas al Gran Área Metropolitana”, aseguró.

El congresista asumirá su curul por la provincia de Limón este viernes y contó que se trasladó a un apartamento cerca de la capital junto a su familia para asumir funciones en el Legislativo.