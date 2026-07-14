Diputado pide explicaciones por aumento en tarifas de Transtusa

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla, cuestionó el incremento de hasta un 37% en las tarifas de los autobuses operados por la empresa Transtusa y anunció que solicitará explicaciones tanto a la compañía como a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) sobre el procedimiento que permitió el ajuste.

El aumento entró en vigor este martes y afecta las rutas entre Turrialba, Cartago, San José y Siquirres. Con el nuevo esquema tarifario, el pasaje hacia San José pasó de ¢1.745 a ¢2.400, el de Cartago de ¢1.040 a ¢1.430 y el de Siquirres de ¢1.460 a ¢2.010.

Padilla aseguró que el incremento tendrá un impacto directo en la economía de miles de usuarios que dependen diariamente del transporte público para trasladarse a sus centros de estudio, trabajo o realizar otras actividades.

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El legislador afirmó que solicitará el expediente administrativo a la Aresep para revisar los criterios técnicos y el procedimiento seguido para autorizar el ajuste tarifario, con el fin de determinar si la decisión estuvo debidamente sustentada.

Además, cuestionó que la empresa no haya brindado una explicación pública sobre las razones que justifican un aumento de esta magnitud.