Diputado Padilla: “Tenemos un triunvirato en el poder”

Fecha de publicación: 19 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 19 de septiembre de 2026

El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Salvador Padilla Villanueva afirma que en el Poder Ejecutivo existe actualmente una figura que él llama un “triunvirato” y hace una analogía con la antigua Roma, donde tres emperadores gobernaron en conjunto.

Para Padilla ese trío lo conforman el expresidente Rodrigo Chaves, a quien califica como el “emperador más fuerte”.

La presidenta Laura Fernández, a quien define cómo “en ocasiones abierta al diálogo”.

Y a la exdiputada Pilar Cisneros, como la tercera integrante de esta estructura de poder.

Padilla señala que estas tres figuras son quienes realmente gobiernan el país y argumenta que, aunque algunos miembros de este grupo se muestran dispuestos a negociar, otros intervienen para descomponer el diálogo intencionadamente con el fin de obtener beneficios electorales.

“La presidenta en ocasiones ella está muy abierta al diálogo, pero después aparecen otros actores que descomponen ese diálogo y yo creo que lo descomponen intencionalmente porque eso le lleva agua a sus molinos electorales”, afirmó en el podcast El Bien y el Mal de Grupo Extra.

Tensa relación

Describe además la relación entre el PLN y el Gobierno como una dinámica tensa, polarizada y marcada por la falta de diálogo efectivo.

Insiste que la postura del Poder Ejecutivo motivó la conformación de un bloque de oposición unido por “líneas rojas” en defensa de la institucionalidad democrática.

A la vez, rechaza categóricamente los señalamientos de que el PLN sea un partido “comunista” o que siga la línea del Frente Amplio, reafirmando que su agrupación es de centro y de ideología socialdemócrata.

“Liberación Nacional tiene una ventaja sobre otras fuerzas: no estamos ni situados en la ultraderecha (…) ni tampoco estamos en la otra extrema de una izquierda más inspirada por el marxismo. Nosotros somos un partido socialdemócrata, somos el centro”, afirmó.

Padilla señaló que mantiene una relación cordial con el excandidato verdiblanco Álvaro Ramos.

Sobre los rumores de si Ramos busca perfilarse nuevamente para una candidatura, Padilla señala que Ramos no se lo ha expresado directamente ni le ha pedido apoyo.

Además, sostiene que actualmente no es momento para “fuegos electorales” ni para pensar en candidaturas.

Foto: Randall Sandoval.



