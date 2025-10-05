El diputado oficialista Alexander Barrantes se vio involucrado en una nueva polémica tras darse a conocer un video donde el legislador se habría ido a los golpes por un choque dentro de un parque en el corazón de la capital.

Según la información, difundida por el medio digital CRhoy, el altercado se habría dado en horas de la noche de este sábado, en las cercanías del parque Morazán, donde Barrantes chocó en apariencia a un vehículo que también se encontraba estacionado.

Tras un intercambio de palabras entre ambos dueños, el diputado reaccionó a los golpes tras un empujón dado por el otro sujeto involucrado; lo que terminó desencadenando en el llamado a la Fuerza Pública al sitio.

Tras la llegada de los oficiales, ambos involucrados llegaron a un acuerdo, donde el diputado terminó pagando un monto cercano a los $900 dólares por el incidente.

Diario Extra intentó conversar con Barrantes, sin embargo, este no dio respuesta; mientras que su despacho señaló que “por ahora no tengo información al respecto, el día de mañana se brindará la información respectiva”.