El diputado oficialista, Alexander Barrantes, se vio involucrado en una gran polémica luego de que se diera a conocer que se fuera hasta los golpes.

Esto se habría dado tras un choque dentro de un parque en el corazón de la capital.

La información se dio a conocer gracias a un video compartido por el medio digital CRHoy, en donde se destacaba que se habría dado en horas de la noche de este sábado

Las reacciones

El diputado y candidato presidencial del Frente Amplio, Ariel Robles, compartió su postura en la red social X (antes Twitter).

“¿Para esto quieren 40 diputados? Para volver a las cavernas, para posiblemente andar alcoholizados, chocar carros, intentar darse a la fuga y luego irse a los golpes porque los frenaron. ¡Que vergüenza!”, destacó en X.

Además, en otra publicación, se cuestionó como el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la diputada oficialista, Pilar Cisneros, justificarían el suceso.

La diputada Johana Obando, con quien Barrantes ha tenido roces, se refirió al tema.

Catalogo el suceso como “ejemplo de la visión patriarcal de resolver las cosas con violencia”.

La expresidente de la República, Laura Chinchilla, compartió también una publicación.

En esta, mencionaba que estos hechos contenían todos los elementos de la “esencia del chavismo criollo”.

Jonathan Acuña, otro diputado del Frente Amplio, destacó que al diputado Barrantes “solo se le conoce por sus ofrecimientos de embajadas o por andar en estos pleitos vergonzosos”.

Por su parte, Albino Vargas, arremetió contra el diputado de catalogándolo también a través de X.

Otra persona que se posicionó sobre el caso fue Carlos Wong, abogado y asesor legislativo del Frente Amplio, quien catalogó de “absolutamente vergonzosa” la situación.

La posición del diputado

La versión oficial del legislador reconoció su implicación en el percance y expresó su pesar por lo sucedido.

“El diputado Barrantes reconoce su participación en el percance y lamenta los inconvenientes ocasionados. Desde el primer momento, manifestó su disposición para asumir los daños materiales y resolver el incidente de forma directa con la persona afectada”, confirmaron en un comunicado del despacho.

Además, destacan que el “hecho fue aislado y no pasó a mayores”.